Нидерланды разгромили Грузию перед матчем против Украины на Евро-2020: видео

Сборная Нидерландов провела последний спарринг перед стартом на чемпионате Европы по футболу. "Оранье" разгромили сборную Грузии.

Нидерланды – Грузия 3:0

Голы: Депай, 10 (пен), Вегхорст, 55, Гравенберх, 76

Несмотря на статус гостей, первый момент в этом матче создали именно грузины. Отобрав мяч на своей половине поля, они организовали быстрый контрвыпад который закончился ударом Лобжанидзе. Но Стекеленбург среагировал на этот удар.

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Зато момент у противоположных ворот закончился таки голом. Правда с пенальти. Думфриса сбили в штрафной, и Депай четко реализовал удар с точки.

Впоследствии, Депай мог оформить дубль после прострела Думфриса, но голкипер Лория в невероятном прыжке добрался до мяча. Во втором тайме вратарь еще раз спасет команду после удара Депая в "девятку" ворот. В первом тайме он тоже в эффектном прыжке дотянется до мяча после удара Фрэнки де Йонга.

Но в начале второго тайма второй гол в ворота сборной Грузии таки влетел. После паса Депая отличился Верхорст.

К третьему голу в ворота грузин вновь "приложил" Депай. После паса Малена он пробивал ударом с разворота. Но снова Лория справился с этим ударом. Но первым на добивании оказался Гравенберх, и отправил мяч в ворота.

Грузины могли забить гол престижа в конце встречи. Но мяч после удара Джигаури попал в перекладину.

Видеообзор матча Нидерланды – Грузия

Уже 13 июня сборная Нидерландов сыграет против Украины первый матч на Евро-2020. Игра состоится в Амстердаме.