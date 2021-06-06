Нідерланди – Грузія 3:0

Голи: Депай, 10 (пен), Вегхорст, 55, Гравенберх, 76

Попри статус гостей, перший момент в цьому матчі створили саме грузини. Відібравши м'яч на своїй половині поля, вони організували швидкий контрвипад який закінчився ударом Лобжанідзе. Але Стекеленбург зреагував на цей удар.

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Натомість момент біля протилежних воріт закінчився таки голом. Правда з пенальті. Думфріса збили у штрафному, і Депай чітко реалізував удар з позначки.

Згодом Депай міг оформити дубль після прострілу Думфріса, але голкіпер Лорія у неймовірному стрибку дістався до м'яча. У другому таймі воротар ще раз врятує команду після удару Депая у "дев'ятку" воріт. У першому таймі він теж в ефектному стрибку дотягнеться до м'яча після удару Френкі де Йонга.

Але на початку другого тайму другий гол у ворота збірної Грузії таки влетів. Після пасу Депая відзначився Верхорст.

До треього голу у ворота грузинів знову "доклався" Депай. Після пасу Малена він пробивав ударом з розвороту. Та знову Лорія впорався з цим ударом. Але першим на добиванні опинився Гравенберх, і відправив м'яч у ворота.

Грузини могли забити гол престижу наприкінці зустрічі. Але м'яч після удару Джигаурі влучив у перекладину.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Грузія

Вже 13 червня збірна Нідерландів зіграє проти України перший матч на Євро-2020. Гра відбудеться в Амстердамі.