Его не остановить: бриллиант из Нидерландов забил в третьем матче подряд на ЧМ-2022 – видео гола

Форвард ПСВ Коди Гакпо открыл счет в матче группового раунда с Катаром. Это позволило ему выйти в лидеры гонки бомбардиров Мундиаля.

В последнем туре ЧМ-2022 в группе А встретились Нидерланды и Катар, пишет 24 канал. Страна-хозяйка Мундиаля уже упустила шансы на проход в плей-офф.

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Голландцам же для прохода дальше нужно как минимум не проиграть "бордовым", а победа давала бы "оранжевым" первое место. Подопечные ван Гаала с первых минут захватили инициативу и забили в середине первого тайма.

Благодаря красивой комбинации в осязание Классен вывел Гакпо на ударную позицию. Коди протянул его вдоль линии штрафной и нанес точный удар в угол ворот соперника.

Видео гола Гакпо:

Для 23-летнего таланта ПСВ это уже третий гол на ЧМ-2022, ранее он забивал Сенегал и Эквадор. Этот мяч вывел его в лидеры бомбардирской гонки турнира, столько же забили только Килиан Мбаппе (Франция) и Эннер Валенсия (Эквадор).