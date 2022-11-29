В останньому турі ЧС-2022 в групі А зустрілись Нідерланди та Катар, пише 24 канал. Країна-господарка Мундіаля вже втратила шанси на прохід у плей-офф.

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Голандцям же для проходу далі треба як мінімум не програти "бордовим", а перемога давала б "помаранчевим" перше місце. Підопічні ван Гаала з перших хвилин захопили ініціативу і забили в середині першого тайму.

Завдяки красивій комбінації в дотик Классен вивів Гакпо на ударну позицію. Коді протягнув його вздовж лінії карного майданчика і завдав точного удару в кут воріт суперника.

Відео голу Гакпо:

Для 23-річного таланта ПСВ це вже третій гол на ЧС-2022, раніше він забивав Сенегалу та Еквадору. Цей м'яч вивів його в лідери бомбардирської гонки турніру, стільки ж забили лише Кіліан Мбаппе (Франція) та Еннер Валенсія (Еквадор).