Валенсия продолжает зажигать: форвард Эквадора забил Нидерландам свой шестой гол на ЧМ – видео

Нападающий Фенербахче выходит в единоличные лидеры бомбардирской гонки Мундиаля. Эннер оказался в нужном месте после удара Эступиньяна.

На чемпионате мира 2022 года проходит шестой игровой день. В одном из матчей дня сошлись лидеры квартета А – Нидерланды и Эквадор, пишет 24 канал.

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Первый тайм остался за "оранжевыми". Ранний гол забил Коди Гакпо, уже второй раз отличившийся на этом Мундиале. Впрочем, Эквадор взялся за дело ближе к перерыву.

В конце первого тайма отличился Эступиньян, но его гол отменили из-за офсайда. Однако уже на четвертой минуте второго тайма "триколор" сравнял счет.

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Тот же Эступиньян избивал с угла штрафной площадки. Нопперт парировал выстрел, однако сбросил мяч прямо на ногу Валенсии. Эннер без проблем поразил пустые ворота соперника и восстановил паритет.

Видео гола Валенсии:

Для форварда Фенербахче это третий гол на этом турнире. В первом туре дубль Валенсии позволил Эквадору выиграть у Катара. Всего же Эннер отметился уже шестью голами на Мундиалях (до этого он трижды забил на ЧМ-2014).