Польша едет домой: Нидерланды и Франция расписали первую нулевую ничью на Евро-2024

Подопечные Кумана и Дешама создали немало опасных моментов у ворот друг друга. Впрочем в итоге фавориты группы D разошлись миром.

Нидерланды – Франция 0:0

В группе D на Евро-2024 завершились матчи второго тура. Центральная встреча пятницы состоялась в Лейпциге, где Нидерланды противостояли Франции, пишет 24 Канал.

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Франция без Мбаппе

Накануне матча французы потеряли Килиана Мбаппе, который сломал нос. Его заменил Чуамени, тогда как у голландцев вместо Веермана вышел Фримпонг.

Нидерланды активнее начали встречу. Несколько моментов имел Депай, зряче бил Гакпо. Однако защита и вратарь Франции были непробиваемыми.

"Ле Бле" выровняли игру ближе к перерыву и начали ощутимо доминировать во втором тайме. Особенно близким к голу был Дембеле, который немало раз пробивал по воротам. Шла опасность и от Тюрама с Гризманном.

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Согласились на ничью

"Оранжевые" же сделали ставку на контратаки. Но чем ближе к концу игры, тем менее острыми они были. В конце концов Франция была ближе к победе, но и им не удалось таки пробить Фербрюггена.

Однако и ничья была неплохим результатом для обеих команд. Только чудо может помешать одной из команд выйти в плей-офф. Впрочем, в последнем туре команды заочно будут спорить за первое место. А вот поляки стали первой командой, которая досрочно покинула Евро-2024.