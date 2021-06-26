Нидерланды и Чехия встретятся в Будапеште (Венгрия) на стадионе "Пушкаш Арена". Поединок 1/8 финала начнется в 19:00.

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Нидерланды – Чехия: где смотреть

В Украине матчи Евро-2020 транслируют исключительно телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Поединок Нидерланды – Чехия будут транслировать на всех трех каналах. Начало трансляции в 21:50.

Смотреть онлайн матч Нидерланды – Чехия можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.

Телеканал ТРК "Украина" доступен подписчикам платформы Megogo.