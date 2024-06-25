Неожиданный ход событий: Австрия выходит вперед благодаря автоголу Малена
25 июня 2024, 19:19Читати новину українською
Сборные Нидерландов и Австрии сыграют на чемпионате Европы-2024 25 июня. Команды соревнуются в группе "D".
Во вторник, 25 июня, состоится последний тур в группе "D". В столице Германии встретились Нидерланды и Австрия, пишет 24 канал.
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Первый гол в матче от Австрии
На 6-й минуте Мален на ближней стойке срезал выстрел левого фланга прямо в свои ворота.
Видео автогола Малена
Отметим, что параллельно с этим матчем происходит также поединок Франция – Польша.