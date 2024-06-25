Неожиданный ход событий: Австрия выходит вперед благодаря автоголу Малена

Сборные Нидерландов и Австрии сыграют на чемпионате Европы-2024 25 июня. Команды соревнуются в группе "D".

Во вторник, 25 июня, состоится последний тур в группе "D". В столице Германии встретились Нидерланды и Австрия, пишет 24 канал.

Читайте также Шанс на защиту лидерства для "оранжевых": онлайн-трансляция матча Нидерланды – Австрия

Первый гол в матче от Австрии

На 6-й минуте Мален на ближней стойке срезал выстрел левого фланга прямо в свои ворота.

Видео автогола Малена

Отметим, что параллельно с этим матчем происходит также поединок Франция – Польша.