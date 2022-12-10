Месси продолжает борьбу: Аргентина вышла в полуфинал в самом ярком матче ЧМ-2022 – видео

Команда Лионеля Скалони могла закрывать игру в основное время, но голландцы создали невероятный камбэк. Все решила серия пенальти, где на высоте находился Эмилиано Мартинес.

Нидерланды – Аргентина 2:2 (пен. – 3:4)

Голы: Вегхорст, 83, Вегхорст, 90+11 – Молина, 35, Месси, 73 (пен.)

На чемпионате мира 2022 года стартовала стадия 1/4 финала. В первой же игре произошла сенсация. Главный фаворит Мундиаля Бразилия уступила Хорватии в серии пенальти.

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Во втором поединке сложнее было определить фаворита, ведь встречались Нидерланды и Аргентина, пишет 24 канал. Первые пока не проигрывали на турнире, хотя и имели средних соперников.

Аргентинцы же умудрились уступить Саудовскую Аравию в стартовом поединке. Однако с каждой следующей игрой "Альбиселесте" добавляли, что вылилось в победы над Мексикой, Польшей и Австралией.

Аргентина на классе Месси выходит вперед

Теперь же Месси и компания провели уверенную игру с "оранжевыми". Главным героем встречи можно назвать именно Лионеля. В первом тайме была равная игра, но именно гениальный пас форварда ПСЖ позволил команде уйти на перерыв впереди.

На 35 минуте Лео стащил на себе нескольких оппонентов и отдал скрытый разрезной пас на Молину. Защитник выбежал один на один с Ноппертом и отправил мяч в свободный угол ворот.

Видео гола Молины:

Голландцы захватили инициативу по перерыву, но защита "альбиселесте" не давала возможности для опасных моментов. А вот контратаки у Аргентины получались и в одной из них южноамериканцы заработали пенальти.

Акунья на входе в штрафную качнул Думфриса и вингбек Интера сбил оппонента. Пенальти принялся пробивать Месси, который без проблем переиграл застывшего на месте Нопперта.

Видео гола Месси:

Безумный камбек Нидерландов

Только после этого "оранжевые" смогли прижать соперника и сократить отставание. Вышедший на замену Вегхорст уже через пять минут отозвался на подачу Бергейса и головой пробил Мартинеса.

Видео гола Вегхорста:

В последние минуты было много эмоций и забросов от Нидерландов в штрафную соперника. Впрочем, сравнять счет "оранжевые" смогли на последней минуте благодаря гениальному розыгрышу штрафного.

Копмейнерс вместо удара с опасной позиции отдал мягкий пас на Вегхорста и тот пробил растерянного Мартинеса. Этот гол позволил подопечным ван Гаала перевести игру в экстра-таймы.

Второй гол Вегхорста:

Серия пенальти в пользу более опытного вратаря

После такой феерии в последние минуты основного времени ожидалось, что команды продолжат зажигать и дальше. Однако, похоже, что игроки осознали ответственность момента и перешли на более осторожную игру.

В экстратаймах Аргентина владела инициативой, однако из реальных моментов был разве что удар Лаутаро Мартинеса в грудь ван Дейка и шальный дальний выстрел Фернандеса в штангу.

В итоге судьба путевки в полуфинал решилась в серии пенальти. Там свою ключевую роль сыграла разница в классе вратарей, ведь Нопперт не смог отразить ни одного удара (только Фернандес пробил мимо ворот). Мартинес же парировал удары ван Дейка и Бергейса, принеся Аргентине успех.

Таким образом, Аргентина второй раз в XXI веке выходит в полуфинал чемпионата мира. Там команда Лионеля Скалони будет противостоять Хорватии. Матч начнется 13 декабря в 21:00 по Киеву.