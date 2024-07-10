Сумасшедшая развязка: Англия в зрелищной битве победила Нидерланды и вышла в финал Евро-2024

В среду, 10 июля, окончательно стала известна пара финалистов чемпионата Европы-2024. Второй полуфинал прошел в Дортмунде и подарил фанатам интересную развязку.

Нидерланды – Англия 1:2

Голы: Симонс, 7 – Кейн, 18, Уоткинс, 90

Во втором полуфинале Евро-2024, который проходил в Дортмунде, между собой сошлись сборные Нидерландов и Англии. Встреча определила команду, которая сыграет против Испании в финале турнира, пишет 24 Канал.

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Зрелищный первый тайм

Обе команды подошли к встрече без кадровых потерь. Тренеры выставили свои сильнейшие составы.

Поединок в Дортмунде начался без раскачки. На 7-й минуте встречи хавбек "оранжевых" Хави Симонс выиграл борьбу за мяч и пробил в падении из-за пределов штрафной площадки. После мощного выстрела мяч попал в девятку. Просто фантастика!

Видео гола Симонса

Подопечные Гарета Саутгейта не смирились с таким ходом событий. На ударной позиции вблизи ворот Вербрюггена оказался Кейн. Форвард пробил над перекладиной, но сам оказался на газоне после столкновения с соперником.

Арбитр получил сигнал от судей ВАР и побежал просматривать эпизод на видеоповторе. В итоге рефери увидел нарушение и указал на отметку. Кейн не промахнулся с одиннадцатиметрового – 1:1.

Видео гола Кейна

Через несколько минут англичане могли развить успех. Однако защитники "оранжевых" остановили мяч на линии ворот после удара Фодена.

"Летучие голландцы" ответили ударом Дюмфриса в перекладину. Сразу же Фоден во второй раз упустил невероятный момент. Мяч после его дальнего удара проверил на прочность крестовину ворот. Такой яркий футбол вызвал восторг у болельщиков.

Несмотря на многочисленные голевые моменты команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Замена Саутгейта сработала

Во втором тайме темп игры снизился. Соперники начали действовать более осторожно в защите. При таком ходе событий все мог решить один гол.

На 65-й минуте только реакция Пикфорда спасла "Трех львов" после коварного удара Ван Дейка.

За 10 минут до завершения основного времени мяч побывал в сетке ворот "оранжевых" после удара Сака. Однако арбитр отменил гол, зафиксировав офсайд.

Все решилось на 90-й минуте. Олли Уоткинс, вышедший на замену, получил пас от Палмера и хладнокровно пробил мимо Вербрюггена.

Видео победного гола Уоткинса

Финальный свисток арбитра констатировал победу сборной Англии со счётом 2:1. Нидерланды уезжают домой с бронзовыми наградами.

Видеообзор матча Нидерланды – Англия

Англия второй раз подряд вышла в финал, где сыграет против Испании. Поединок состоится 14 июля на Олимпийском стадионе Берлина. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.