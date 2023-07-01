18-летний пилот Формулы погиб во время гонки на трассе в Бельгии: жуткое видео

Трагедия произошла в результате аварии в гонке регионального чемпионата Европы по Формуле. Это уже вторая смерть на треке в Бельгии.

О гибели нидерландского гонщика Дилано ван'т Гоффа сообщила компания Alpine, являющаяся организатором регионального чемпионата Европы по Формуле. Пилоту было всего 18 лет.

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Авария на бельгийской трассе "Спа-Франкоршам"

Из-за сложных погодных условий, вызванных сильным дождем, на трассе произошла масштабная авария с участием нескольких болидов. В 18-летнего нидерландца на скорости въехал Адам Фицджеральд, не успевший среагировать из-за ограниченной видимости. Болид 18-летнего пилота был нполностью разбит. Организаторы немедленно остановили гонку.

Получивший травмы Фицджеральд находится под наблюдением медиков. Дилано спасти не удалось.

Дилано ван'т Гофф выступал в соревнованиях за нидерландскую команду MP Motorsport. После четырех этапов он находился в топ-20 рейтинга чемпионата.

Мы опустошены потерей одного из наших самых ярких нидерландских талантов, который добавил столько энергии нашей команде за годы, когда он соревновался за нас. Дилано был частью нашей гоночной семьи с момента его дебюта в автоспорте с MP в 2021 году,

– говорится в заявлении команды.

Также на гибель молодого гонщика отреагировали в Формуле-1.

Очень расстроены новостями о смерти Дилано ван'т Гоффа сегодня на "Спа-Франкоршам". Делано умер, преследуя свою мечту достичь вершины автоспорта,

– говорится в заявлении.

Видео смертельной аварии на трассе Спа

. Это уже не первая смерть на трассе в Бельгии. В августе 2019 года в результате аварии погиб 22-летний французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер.