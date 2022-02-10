Нидерландка Ирен Схаутен завоевала две золотые медали на Олимпиаде-2022, дважды установив рекорд

Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен на зимней Олимпиаде-2022 завоевала две золотые медали. В обоих случаях она еще и установила новые олимпийские рекорды.

Первую золотую награду Схаутен получила 5 февраля, когда одержала победу на дистанции 3000 метров. Тогда она преодолела ее за 3:56,93, установив олимпийский рекорд.

В то же время Нидерландская спортсменка первой в истории завоевала золотые медали на пяти подряд Олимпиадах

10 февраля она получила еще одну золотую награду. На этот раз на дистанции 5000 метров. Ее время – 6:43,51. И это тоже теперь новый олимпийский рекорд.

Теперь Схаутен ожидает еще два соревнования. 15 февраля определится победительница в командной гонке-преследовании, а 19 февраля – в масстарте.

Однако стоит преодолевать, что на этой Олимпиаде-2022 Схаутен не единственная, кто выиграл по две золотые медали. В медальном зачете таких спортсменов всего восемь. А по две медали имеют аж 24 спортсмена.

Стоит добавить, что Нидерланды довольно мощно выступают на этой Олимпиаде-2022 в конькобежном спорте. Команда завоевала четыре из пяти золотых медалей. А также еще две серебряные и одну бронзовую награду.

Единственную медаль сборная Нидерландов завоевала на Олимпиаде-2022 не среди конькобежцев – это серебро Сюзанн Шултінг в шорт-треке.