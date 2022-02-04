Ни в одной стране мира нет таких условий, – Блашко о сложностях на Олимпиаде-2022

В пятницу, 4 февраля, в Пекине состоялась церемония открытия Олимпиады-2022. Уже 5 февраля стартуют первые соревнования по биатлону.

Блашко: На стрельбище постоянно ветер

Украинская биатлонистка Дарья Блашко рассказала о подготовке к стартам в Пекине. Спортсменка получила статус запасной перед смешанной эстафетой.

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Как и большинство биатлонистов, Блашко пожаловалась на погодные условия в Китае.

"На стрельбище постоянно ветер. Очень сложные условия для стрельбы. Но работать можно и, по моему мнению, это будет как русская рулетка. Трасса тоже сложная, особенно первая часть. Вторая часть – больше спуски и подъемы, а первая – подъем и очень медленный снег. Нужно постоянно работать, отталкиваться. Перед стрельбой нужно раскручивать руки, чтобы кровь подошла к пальцам", – сказала Дарья.

Однако даже такие трудности не будут помехой для спортсменов, убеждена украинка.

Нигде нет таких условий, ни в одной стране мира. На Кубке мира не могу вспомнить такого. Будет интересно,

– подчеркнула биатлонистка.

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