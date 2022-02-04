Ни в одной стране мира нет таких условий, – Блашко о сложностях на Олимпиаде-2022
Источник:"Суспільне Спорт"
В пятницу, 4 февраля, в Пекине состоялась церемония открытия Олимпиады-2022. Уже 5 февраля стартуют первые соревнования по биатлону.
Блашко: На стрельбище постоянно ветер
Украинская биатлонистка Дарья Блашко рассказала о подготовке к стартам в Пекине. Спортсменка получила статус запасной перед смешанной эстафетой.
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Как и большинство биатлонистов, Блашко пожаловалась на погодные условия в Китае.
"На стрельбище постоянно ветер. Очень сложные условия для стрельбы. Но работать можно и, по моему мнению, это будет как русская рулетка. Трасса тоже сложная, особенно первая часть. Вторая часть – больше спуски и подъемы, а первая – подъем и очень медленный снег. Нужно постоянно работать, отталкиваться. Перед стрельбой нужно раскручивать руки, чтобы кровь подошла к пальцам", – сказала Дарья.
Однако даже такие трудности не будут помехой для спортсменов, убеждена украинка.
Нигде нет таких условий, ни в одной стране мира. На Кубке мира не могу вспомнить такого. Будет интересно,
– подчеркнула биатлонистка.
Дарья Блашко: что известно о спортсменке
- Для представительницы Украины Олимпиада-2022 является дебютной.
- Лучшим показателем в карьере Блашко является 12 место на этапе Кубка мира в Контиолахти в 2020 году.
- В этом сезоне ее лучший результат – 20-я позиция на этапе Кубка мира в Анси.