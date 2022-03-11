Ни идеи, ни смысла, ни тактики, них*я, – украинский комментатор сравнил россиян с биоудобрениями

Известный украинский комментатор Виталий v1lat Волочай прокомментировал войну в Украине, которую начала Россия. Журналист сравнил русскую орду с фашистами.

Волочай: Не стоит сравнивать русскую с фашистами

Виталий Волочай не сдерживал эмоций при сравнении. Он заверил, что русские войска далеки даже от идеологии фашистов, имевших план и идею.

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Он отметил, что российские оккупантов просто бессмысленно гонят по мирным жителям и обычной инфраструктуре украинских городов.

Не стоит сравнивать русскую с фашистами. У фашистов хоть идея была, а у этого тупорылого и сцикливого стада нет них*я. Ни идеи, ни смысла, ни тактики, ни*я. Это тупо биоудобрение. Которое поддерживает еще 130 миллионов такого же биоудобрения,

– сказал Волочай.

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