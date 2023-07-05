Технического спонсора Динамо подозревают в продолжении работы в России: компания дала опровержение

Обувь от компании New Balance, являющейся техническим спонсором киевского Динамо, продолжает продавать в стране-агрессоре. Бренд уже отреагировал на подобную информацию.

Появилась информация, что компания, сотрудничающая с украинским футбольным грандом, продолжает вести бизнес в России. На российском сайте New Balance сообщается, что компания приостановила прием заказов.

Интересно Футболист, переживший ужасную оккупацию, может перейти в клуб тренера-героя на Евро-2023

Хотели усидеть на двух стульях?

Все заказы, сделанные ранее, поступят к своим владельцам. По другим вопросам у компании просят обращаться к их клиентскому сервису.



New Balance обвиняют в работе в России / Скриншот с российского сайта компании

Также на главной странице отмечается, что с использованием VPN клиента будет недоступна часть сайта. Однако оказалось все гораздо хитрее. При переходе на сайт компании через VPN происходит перенаправление на другой российский сайт trendzone.ru, где россияне без проблем могут приобрести обувь бренда New Balance.



New Balance продолжает работу в России? / Скриншот с сайта trendzone.ru

Обоснованное объяснение компании

Технический спонсор киевского "Динамо" мгновенно отреагировал открытым письмом на схожую информацию. Компания объяснила эту ситуацию тем, что на сайте действительно распродаются остатки предыдущих коллекций, выпущенных еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

До 24 февраля 2022 года бренд вел сотрудничество с дистрибьютором "МФК Джамилько", занимавшимся распространением ассортимента в России. Однако впоследствии New Balance прекратил с ним любое сотрудничество.

В компании добавили, что с первого дня полномасштабной войны прекратила поставки товаров в страну-агрессора. Также технический спонсор Динамо пожертвовал 1 миллион долларов на покупку гуманитарной помощи Украине. 100 тысяч долларов ушло на счет Красного Креста, а еще 900 тысяч долларов были перечислены на счета благотворительных организаций, которые помогали пострадавшим от войны украинцам.

Для нас чрезвычайно важна наша репутация и доверие клиентов, поэтому для нас было важно получить подтверждение о выходе New Balance с рынка России, чтобы мы не имели никаких связей со страной террористом. Мы остаемся верны нашим клиентам и Украине, поэтому продолжаем поддерживать страну, ВСУ и работать ради нашей победы,

– отметил директор по маркетингу New Balance в Украине Алексей Заркаль.

Напомним, что Динамо начало сотрудничество с New Balance в сезоне 2018/2019. Через два сезона (2020/2021) киевляне впервые сыграли в эксклюзивной форме, разработанной этим техническим спонсором. До этого форма "бело-синих" походила больше на обычные скучные шаблоны.