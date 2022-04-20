Невозможно спокойно пройти, – Безус о невероятной поддержке Украины в Бельгии
Источник:Zbirna.com
Украинский легионер Гента Роман Безус рассказал, как в Бельгии помогают Украине и ее народу. Футболист увлечен поддержкой местных жителей.
Безус: Маленькие детки отдают на благотворительность свои сбережения
Бельгийский народ радостно принял украинских беженцев, которые из-за войны вынужденно покинули родные дома. Роман Безус рассказал об особенностях жизни в Бельгии, выражающей невероятную поддержку украинцам.
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Бельгийцы делают все возможное, чтобы помочь уехавшим в Бельгию украинцам. Даже маленькие дети отдают свои сбережения, чтобы поддержать украинскую нацию.
"У нас, возле ратуши, уже больше месяца висит украинский флаг. Когда подъезжаешь к центру города, он виден с разных сторон. Мэр Гента готовит открытие городка для беженцев, при местной церкви работает гуманитарный штаб. Люди предоставляют жилье, собирают средства. Даже маленькие детки отдают на благотворительность свои сбережения», – сказал Безус.
"Тебя постоянно останавливают, спрашивают, чем помочь"
Футболист Гента признался, что ему сложно просто прогуляться по бельгийским улицам. В городе постоянно останавливают бельгийцы и предлагают свою помощь.
По городу почти невозможно спокойно пройти. Тебя постоянно останавливают, спрашивают, чем помочь, и желают мира нашим землякам. Я не встречал ни одного европейца, который не был бы на стороне Украины,
– добавил игрок.
Напомним, что 18 апреля Безус вместе с Гентом победил в Кубке Бельгии, обыграв Андерлехт. Роман завоевал свой первый трофей в этой европейской стране.
Карьера Безуса в Бельгии
- Безус с 2016 выступает в Бельгии. В Генте перешел в 2019-м.
- В нынешнем сезоне отыграл 31 матча, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами.
- Его соглашение с бельгийским клубом рассчитано до конца июня 2022 года.