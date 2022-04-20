Невозможно спокойно пройти, – Безус о невероятной поддержке Украины в Бельгии

Украинский легионер Гента Роман Безус рассказал, как в Бельгии помогают Украине и ее народу. Футболист увлечен поддержкой местных жителей.

Безус: Маленькие детки отдают на благотворительность свои сбережения

Бельгийский народ радостно принял украинских беженцев, которые из-за войны вынужденно покинули родные дома. Роман Безус рассказал об особенностях жизни в Бельгии, выражающей невероятную поддержку украинцам.

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Бельгийцы делают все возможное, чтобы помочь уехавшим в Бельгию украинцам. Даже маленькие дети отдают свои сбережения, чтобы поддержать украинскую нацию.

"У нас, возле ратуши, уже больше месяца висит украинский флаг. Когда подъезжаешь к центру города, он виден с разных сторон. Мэр Гента готовит открытие городка для беженцев, при местной церкви работает гуманитарный штаб. Люди предоставляют жилье, собирают средства. Даже маленькие детки отдают на благотворительность свои сбережения», – сказал Безус.

"Тебя постоянно останавливают, спрашивают, чем помочь"

Футболист Гента признался, что ему сложно просто прогуляться по бельгийским улицам. В городе постоянно останавливают бельгийцы и предлагают свою помощь.

По городу почти невозможно спокойно пройти. Тебя постоянно останавливают, спрашивают, чем помочь, и желают мира нашим землякам. Я не встречал ни одного европейца, который не был бы на стороне Украины,

– добавил игрок.

Напомним, что 18 апреля Безус вместе с Гентом победил в Кубке Бельгии, обыграв Андерлехт. Роман завоевал свой первый трофей в этой европейской стране.

Карьера Безуса в Бельгии