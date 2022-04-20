Безус: Маленькі дітки віддають на благодійність свої заощадження

Бельгійський народ радо прийняв українських біженців, які через війну вимушено покинули рідні домівки. Роман Безус розповів про особливості життя у Бельгії, яка висловлює неймовірну підтримку українцям.

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Бельгійці роблять усе можливе, щоб допомогти українцям, які виїхали у Бельгію. Навіть маленькі діти віддають свої заощадження, щоб підтримати українську націю.

"У нас, біля ратуші, вже понад місяць висить український прапор. Коли під'їжджаєш до центру міста, його видно з різних сторін. Мер Гента готує відкриття містечка для біженців, при місцевій церкві працює гуманітарний штаб. Люди надають житло, збирають кошти. Навіть маленькі дітки віддають на благодійність свої заощадження", – сказав Безус.

"Тебе постійно зупиняють, запитують, чим допомогти"

Футболіст Гента зізнався, що йому складно просто прогулятись бельгійськими вулицями. У місті його постійно зупиняють бельгійці та пропонують свою допомогу.

Містом майже неможливо спокійно пройти. Тебе постійно зупиняють, запитують, чим допомогти, та бажають миру нашим землякам. Я не зустрічав жодного європейця, який не був би на боці України,

– додав гравець.

Нагадаємо, що 18 квітня Безус разом із Гентом переміг у Кубку Бельгії, обігравши Андерлехт. Роман здобув свій перший трофей у цій європейській країні.

Кар'єра Безуса у Бельгії