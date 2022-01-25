Невероятный трехочковый бросок с финальной сиреной принес победу Прометею в Лиге чемпионов

Баскетбольный клуб Прометей одержал важную победу в плей-ин Лиги чемпионов. При этом все в матче решилось только в овертайме. Но в основное время любая из команд могла вырвать победу.

В плей-ин Лиги чемпионов Прометею выпало играть против Хапоэля из Иерусалима. Эта стадия турнира – до двух побед одной из команд.

Первый матч в Израиле украинская команда проиграла с разницей в 25 очков (95:70). При этом уже после первой четверти Хапоэль выиграл с разницей в 26 очков.

В Киеве построят многофункциональную спортивную арену к Евробаскету: проект и расположение

Второй матч должен был состояться 18 января. Но из-за вспышки коронавируса в израильской команде матч в Украине был отложен на неделю. 25 января в Запорожье команды вышли на паркет.

Но в этой игре Прометею не мог помочь главный тренер Ронен Гинзбург, у которого оказался положительный тест на коронавирус. Также, по словам президента клуба Владимира Дубинского, агенты американских игроков требовали, чтобы те покинули Украину из-за возможного вторжения России.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

И все же игра состоялась, и она подарила невероятные эмоции болельщикам.

В отличие от первой игры, на площадке шла равная борьба. Поэтому и после первой, и после второй четверти на табло был равный счет.

А третью четверть баскетболисты Прометея провалили, дав возможность сопернику оторваться. Так что в четвертой четверти постоянно были в роли догоняющих.

Сравнить счет таки удалось, поэтому концовка матча напоминала качели, где каждая атака могла перевесить чашу весов на сторону одной из команд.

За 8,4 секунды до конца игры Прометей проигрывал сопернику одно очко. Однако после овертайма команде удалась атака, где Сегев сфолил против Билана. И Прометей получил право на два штрафных броска. Но первую попытку хорватский центровой упустил. Но забросил второй бросок, сравнив счет.

У гостей оставалось еще 7,8 секунды на атаку, чтобы вырвать победу. Но забросить в это время они не успели.

Так что все решалось в овертайме. И тут снова команды показали равную борьбу. На каждую атаку – свою результативную атаку. И за 15,5 секунды до конца овертайма – снова ничейный счет на табло.

Доу вводил мяч и получил сразу обратный пас. Оставшееся время он тратит, чтобы дойти до половины поля соперника. А когда остается две секунды до финального свистка – наносит дальний бросок. И мяч залетает в кольцо.

У Хапоэля осталось еще 0,2 секунды на атаку. Но сделать баскетбольное чудо им не удалось.

Прометей – Хапоэль 82:79 ОТ (20:20, 16:16, 17:24, 22:15, 7:4)

Прометей вырывает важную победу. И теперь снова отправится в Иерусалим, где 27 января сыграет решающий матч. В этой игре команде нужна только победа.