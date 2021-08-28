Невероятный рекорд Холанда вырвал для Боруссии Д феноменальную победу в Бундеслиге: видео

Боруссия Дортмунд с новым тренером Марко Розе тяжело входит в сезон 2021/2022. В пятницу, 27 августа, "шмели" едва не потеряли очки в матче 3 тура Бундеслиги против Хоффенхайма.

Боруссия Д – Хоффенхайм 3:2

Голы: Рейна, 49, Беллингем, 69, Холанд, 90+1 – Баумгартнер, 61, Даббур, 90

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В первом тайме команды голов не забивали, оставив все самое интересное на вторую половину игры. Сразу после перерыва хозяев поля вывел вперед Рейна.

Он попал из пределов штрафной точно в угол ворот Бауманна.

Хоффенхайм с ответом не замедлил. На 61 минуте Баумгартнер вышел на рандеву с голкипером после прекрасной комбинации. Кристоф прошил Кобеля и сравнял счет.

Боруссия вернула себе преимущество на 69 минуте. Беллингем получил слишком много времени и пространства в штрафной соперника и мощно пробил в створ ворот!

Боруссия уже готовилась праздновать победу, когда на 90 минуте игры Хоффенхайм сравнял счет. Даббур после подачи углового отлично сыграл на пятачке.

Но "шмели" не смирились с ничьей. Уже через минуту победу команде Розе принес Эрлинг Холанд!

Рекорд Холанда

У Холанда теперь 63 гола в 64 матчах за Боруссию во всех турнирах.

21-летний Холанд стал самым молодым футболистом в истории Бундеслиги, забившим 43 гола за 46 матчей.

Боруссия Д – Хоффенхайм: видеообзор (видео по ссылке)