Боруссія Д – Хоффенхай 3:2

Голи: Рейна, 49, Беллінгем, 69, Голанд, 90+1 – Баумгартнер, 61, Даббур, 90

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У першому таймі команди голів не забивали, залишивши все найцікавіше на другу половину гри. Відразу по перерві господарів поля вивів вперед Рейна.

Він поцілив чудовим з меж штрафного точно у кут воріт Бауманна.

Хоффенхайм з відповіддю не забарився. На 61 хвилині Баумгартнер вийшов на рандеву з голкіпером після прекрасної комбінації. Крістоф прошив Кобеля і зрівняв рахунок.

Боруссія повернула собі перевагу на 69 хвилині. Беллінгем отримав надто багато часу та простору у штрафному суперника й потужно пробив у площину воріт!

Боруссія вже готувалася святкувати перемогу, коли на 90 хвилині гри Хоффенхайм зрівняв рахунок. Даббур після подачі кутового відмінно зіграв на п'ятачку.

Та "джмелі" не змирилися з нічиєю. Уже через хвилину перемогу команді Розе приніс Ерлінг Голанд!

Рекорд Голанда

У Голанда тепер 63 голи у 64 матчах за Боруссію у всіх турнірах.

21-річний Голанд став наймолодшим футболістом в історії Бундесліги, який забив 43 голи за 46 матчів.

Боруссія Д – Хоффенхайм відеоогляд (відео за посиланням)