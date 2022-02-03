Неуважение и понты: в сборной России скандал на Олимпиаде из-за демарша хоккеистов

Зимние Олимпийские игры в Пекине привлекают к себе все больше внимания даже тех, кто обычно не интересуется спортом. Правда, пока говорят не о результатах, а о том, кто и как добирается до места проведения соревнований.

Получила свое продолжение история с отказом сборной России по хоккею лететь на Олимпийские игры в Пекин вместе с представителями других видов спорта своей страны. Некоторые звезды и простые атлеты возмутились требованиями хоккеистов предоставить им отдельный самолет.

К слову Американскую хоккеистку на носилках вывезли с площадки во время матча на Олимпиаде-2022: фото

В частности, олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров назвал поступок соотечественников разрушительным.

"Если это правда, что они отказались лететь с другими представителями сборной, которые прошли большой путь, преодолели многие трудности, сдавали каждый день ПЦР-тесты, пусть тогда выгонят стюардов, пилотов и сами летят, не живут в олимпийской деревне, не садятся со мной за одним столом. Если ты не хочешь лететь с такими же, как ты... Какой там девиз у нас? Одна страна – одна команда. Вот они разрушили этот девиз", – заявил Захаров в комментарии "Матч ТВ".

А победительница этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Авакумова очень удивилась.

"Ладно бы еще Овечкин, Малкин и какие-то другие мощные игроки НХЛ так сказали. Но сейчас едут совсем другие ребята, много молодежи. Откуда там столько понтов? Неправильно это. Окей, ты в хоккей играешь, а кто-то на лыжах бегает. Все одно делают, почему им такие привилегии? Это неуважение к остальным", – приводит слова 30-летней спортсменки Sportbox.

Скандал с российскими хоккеистами: что известно