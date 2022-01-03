Неудачное начало: Ястремская проиграла в первом матче нового теннисного сезона

21-летняя украинка Даяна Ястремская проиграла в первом круге квалификации турнира Melbourne Summer Set 1. Ястремская потерпела поражение в двух сетах от Лесли Керкхов из Нидерландов.

Даяна Ястремская – Лесли Керкхов 2:6, 2:6

Соперницы провели на корте один час. Ястремская реализовала один брейкпоинт из 5, а на своей подаче проиграла 5 геймов.

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Для теннисисток это был первый очный поединок. Для украинки это третье поражение подряд: в конце сезона-2021 Ястремская дважды уступила Жасмин Паолини.

Также еще одна украинка Дарья Снигур проиграла в первом круге квалификации турнира Melbourne Summer Set 2. Снегирь потерпела поражение в двух сетах от 12-й сеяной британки Гарриет Дарт.

В общем на турнирах в Мельбурне выступят 5 украинок. Кроме Ястремской и Снигур – это Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина.