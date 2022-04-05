Нет места для преступников, – министр спорта Польши призывает исключить Россию из всех федераций

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук призывает исключить Россию из всех международных спортивных федераций. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта в Люксембурге.

Бортничук: Россия в последние годы проводит очень агрессивную дипломатическую политику

Несколько недель назад состоялось совещание 37 министров спорта почти всех европейских стран, целью было максимально ограничить возможность участия российских спортсменов в международных спортивных соревнованиях. Бортничук подчеркнул, что нужно двигаться дальше в этом направлении.

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Мы выступаем за исключение россиян, до завершения мирного процесса, а значит, и компенсации для Украины из всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом,

– подчеркнул чиновник.

Он подчеркнул, что Россию должны немедленно отстранить от всех международных соревнований.

"Не секрет, что Российская Федерация в последние годы проводит очень агрессивную дипломатическую политику, которая, в сущности, заключается в покупке мест в советах ключевых спортивных федераций. За их кандидатом всегда следовал один из мощных спонсоров с российским капиталом. Поэтому исключение российского капитала из мирового спорта должно состояться сейчас", – отметил министр спорта Польши.

Он назвал россиян преступниками, а также упомянул зверства кафиров в Буче.

После произошедшего в Буче голос Польши должен быть понят каждому в Европе. В мировом спорте нет места для преступников,

– добавил политик.

Большинство спортивных федераций уже отстранили россиян и белорусов от международных соревнований.