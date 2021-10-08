Несокрушимая: эксклюзив с серебряным призером Паралимпиады по фехтованию Натальей Морквич

Наталья Морквич – серебряный призер Паралимпиады на рапире в Токио. Украинская фехтовальщица эксклюзивно для Спорт 24 рассказала об "украденной" у нее победе в сабле, бессонной ночи после получения "серебра", предвзятом судействе и незабываемых эмоциях от побед.

Гордость города Льва

Наталья Морквич пришла в Паралимпийский спорт после ДТП, которое произошло в 2007 году. Девушка потеряла ногу. Был шанс спасти конечность, если бы машина остановилась и Наталью отвезли в ближайшую больницу или медпункт. Или же очевидцы перевязали ногу, но виновники сбежали.

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Этот день стал новой страницей в жизни 15-летней девочки. Возможно, даже не страницей, а новой книгой в жизни Натальи. Украинка потеряла ногу, но открыла для себя фехтование. Когда человек что-то теряет, то Бог дает в ответ что-то новое. В свое время Морквич ждала момента, чтобы выстрелить в спорте, и дождалась. Теперь Морквич с гордостью носит звание серебряного призера Паралимпиады-2020 на рапире. Браво!

Девушка получила 34 паралимпийскую медаль Украины в Токио.

Спортсменка призналась, что осталась приятно поражена работой волонтеров, которые много помогали паралимпийцам.

Очень понравилась работа волонтеров. На наших соревнования их особенно много, все помогают нам с колясками. Даже, если была злая, то их всегда улыбающиеся лица и открытость поднимали настроение. Волонтерам других стран нужно взять пример с японцев,

– рассказала Наталья.

Львовянку тепло встретили в городе Льва, спортсменка пообщалась с журналистами, в Киеве фехтовальщица была награждена Орденом княгини Ольги III степени. А вот для отдыха девушка времени еще не нашла: "Что позволила себе после Токио? Еще толком ничего, не успела съездить даже отдохнуть после соревнований. Что касается еды, то не ограничиваю себя в чем-то, очень люблю сладости. Но однажды отказалась от них аж на шесть месяцев. Правда, после этого понемногу начала снова есть любимые вкусности. Наверное, нужно снова попробовать отказаться от сладкого".



Орден княгини Ольги III степени / Фото facebook.com/natalya.morkvych

"Взять паралимпийскую медаль будет нереальной задачей"

Это "серебро" для меня очень важно и не только как для спортсменки, стремящейся покорить вершину. Мне всегда казалось, что паралимпийская медаль – это какое-то далекое достижение. Такое ощущение меня не покидало даже после победы на чемпионате мира или Европы. После поражения в Рио-2016 думала, что взять паралимпийскую медаль будет нереальной задачей. Хотя понимала, что могу это сделать, но не верила, что она может быть так близко,

– призналась Морквич.

Единственный старт перед Паралимпиадой и победа в финале над россиянкой

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все спортивные соревнования. Даже организация Олимпиады и Паралимпиады до последнего была под угрозой срыва. У Натальи перед отлетом в Японию был только один старт – этап Кубка мира в Польше, где украинка взяла "золото".

Правда, как рассказала сама Морквич, на польский турнир не приехали многие соперницы, а особенно фаворитки соревнований – фехтовальщицы из Китая и Венгрии.

В финале 29-летняя украинка встретилась с неудобной россиянкой. Наталья все же одолела соперницу, которую до этого не так часто удавалось побеждать. Поэтому доблесть для Морквич была приятной вдвойне.

Почему неудобная фехтовальщица из России? Она – левша, которая делает дистанцию, шпага ее фаворитный вид оружия, а я – рапиристка. Ее фехтование для меня непривычное, у нас разные стили. Так как у меня одна нога, поэтому мне приходится таскать себя за счет одной руки и ноги. У кого есть две ноги, то они быстрее могут уклониться от укола и среагировать на мою атаку. Во время боя ловят даже судороги. Но стараюсь подбодрить себя и свою ногу, которая и так одна, она не может подвести. Не могу сказать, что российская фехтовальщица очень техничная. Мой тренер говорит, что по технике у меня есть преимущество, поэтому должна спокойнее с ней фехтовать. Эта победа придала мне уверенность на следующие поединки,

– сказала победительница соревнований.

"Не надеялась взять медаль на рапире"

Если в сабле украинка заняла 5 место, то в рапире Наталье почти не было равных. Только китаянка Гу Хайянь остановила победный путь украинки в финале Паралимпиады. Могла бы лучше выступить и в сабле, если бы не одно но – предвзятое судейство. Рефери как-то неровно "дышали" в сторону парафехтовальщицы из Украины.

Несмотря на всех судей Наталье таки удалось подняться на пьедестал в Токио.

Не надеялась взять медаль на рапире. Не ставила на этот вид оружия, тут улыбнулась удача, больше надеялась на соревнования в сабле. У нас сильная команда именно в сабле, да и большинство моих наград были добыты именно на этом оружии. Перед рапирой проснулась без каких-либо мыслей о победе или поражении,

– отметила Морквич.



Наталья Морквич – серебряный призер на рапире / Фото Getty Images

По ее словам, перед соревнованиями к ней подходили люди и говорили, что почему-то судьи негативно настроены против девушки, которая выступала под "сине-желтым" флагом. Так было и в поединке с венгеркой. Судила этот бой итальянская арбитр, все спорные фразы летели не в пользу украинки.

В Японии Наталья словно почувствовала какое-то дежавю. Встреча в Токио стала повторением боя двухлетней давности. Тогда Морквич тоже встретилась с этой венгерской фехтовальщицей, а судила встречу все та же итальянка. Тогда она тоже довольно предвзято относилась к действиям украинки, что не на шутку разозлило Наталью и придало ей спортивной злости. В том поединке украинская фехтовальщица праздновала победу.

Когда волонтеры готовили нас к поединку в Токио, подключали коляски, я посмотрела на соперницу и увидела ее растерянный взгляд. Она была словно в другом мире. В тот момент поняла, что победа будет за мной, мне нужно лишь атаковать и психологически давить на венгерку. На протяжении всего поединка именно я вела в счете. Хотя после завершения боя увидела в видео, что счет был равным, и не поверила своим глазам, во время встречи я даже не заметила этого. Когда ты видишь, что твое преимущество угасает на глазах, то, как бы ни хотела, начинаешь теряться, дергаться, а за это можно получить штрафные,

– ответила девушка.

Судья из России "украл" победу у украинки

Все произошло в четвертьфинальном поединке на сабле. Соперницей Морквич стала грузинская фехтовальщица Нино Тибилашвили. Первый период остался за грузинкой (8:6). А вот во втором красивый камбэк удался Наталье, которая отыгралась с 13:10 до 13:13. Однако последние два укола были за соперницей Морквич – 15:13.

Но не все так просто. Наталья была уверена, что судья ошибся в своем решении. После завершения встречи украинская фехтовальщица решила разобраться во всем и попросила посмотреть видеоповтор. На нем судья увидел свою ошибку, но не признал ее, мгновенно закрыв ноутбук. Судьи, которые стояли позади россиянина, тоже заметили предвзятое отношение к Наталье. Но российский рефери был принципиальным, не поменяв свое решение. Россиянин нагло "украл" доблесть у украинки.

Было очень обидно проигрывать в фактически победном четвертьфинале. После поединка подошла к судьям, чтобы пересмотреть повтор и доказать, что победа должна быть за мной. Российский судья включил видео, на котором четко был виден мой укол. В тот момент судья просто закрыл ноутбук, когда увидел свою ошибку, но не поменял свое итоговое решение.

На протяжении всего поединка этот судья моментами терялся, а все спорные фразы летели в мою сторону. В тот момент не понимаешь, как дальше фехтовать, какую бы ни выбрала тактику, если она будет о тебе. Паралимпийские игры – это соревнования, где нужно выкладываться по максимуму, но бывают моменты, когда тебе вот так просто не дают этого сделать. Два дня не могла отойти от этого болезненного поражения. Мне было важно победить, чтобы не повторить судьбу, которая была в Рио,

– рассказала фехтовальщица из Украины.



Парафехтовальщица Наталья Морквич / Фото instagram.com/_oraange

Девушка остановилась вне подиума на Паралимпиаде в сабле. В Рио-2016 Морквич стала девятой, в Токио заняла 5 место. Приходили ли в голову негативные мысли, которые были после поражения в Рио?

Наталья откровенно рассказала, что еще до старта Паралимпиады боялась снова ощутить те эмоции, которые были в Рио: "Тогда в 2016 году после поражения я три дня никуда не выходила, потому что не могла себя успокоить. Потому на этот раз уже подсознательно понимала, что не хочу больше такое чувствовать. Фактически, все это повторилось. В Рио заняла 9 место, а в Токио лишь 5 позицию. Не важно, какое это место, это же не медаль".

"Нет ничего лучше, чем эмоции от победы"

Девушка рассказала, что "украденная" победа в четвертьфинале на сабле добавила ей спортивной злости перед соревнованиями на рапире. Она еще больше завелась и настроилась на следующий старт. Девушка искренне желает всем украинцам почувствовать победные эмоции, которые она пережила в Токио, в своей любимой работе.

Очень хотела почувствовать момент победы. Конечно, все призовые – это дополнительный приятный бонус, который может изменить финансовую ситуацию спортсмена. Но за эти несколько секунд, когда тебя объявляют победительницей, можно отдать очень многое. Нет ничего лучше. Желаю каждому человеку почувствовать такие же эмоции в своей любимой работе, когда получаешь кайф от успеха,

– с пылом рассказала Наталья.



Морквич стала второй на рапире / Фото из facebook.com/natalya.morkvych

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"Хочу еще раз почувствовать эмоции, которые пережила в Токио"

"Вернулась в комнату ближе к полуночи. Моя соседка уже спала, но тоже доставила мне удовольствие в виде сердечка. После полученной награды долго не могла заснуть, хотя осознавала то, что на следующий день состоятся командные соревнования. Но в тот момент эмоции брали верх и переполняли меня. От соревнований в Токио получила много эмоций, которые очень хочу пережить хотя бы еще раз в жизни", – эмоционально и с улыбкой на лице рассказала львовянка.

Не зря говорят, что "золото" и "бронза", это очень приятные моменты, потому что вкус после победы всегда приятный. А "серебро" – это всегда какое-то поражение за "золото". Мне было приятно, то что в финале проиграла не кому-то, а серьезной сопернице из Китая. Старалась кайфовать от серебряной медали, она для меня не менее важная и ценная. На соревнованиях победила соперниц, которых до сих пор очень редко переигрывала, психологически где-то себя перестраивала, боролась с судьями, которые где-то старались давить,

– отметила призер Паралимпиады-2020.



Серебряная медаль Паралимпиады по фехтованию / Фото instagram.com/_oraange

"Паралимпийский спорт – это не реабилитация"

Отметим, что в Токио наши паралимпийцы остановились в шаге от 100 наград – 98 медалей. А вот олимпийцы принесли Украине 19 наград. В чем же секрет наших паралимпийцев?

"Почему-то говорят, что паралимпийский спорт – это реабилитация, что у нас меньше конкуренция или разыгрывается больше комплектов наград. Всегда могу ответить так: "Количество – это не качество". Да, у нас может быть меньше топовых спортсменов, но ведь каждый наш бой является очень сложным. Мы много тренируемся, Сборы длятся две недели, где в нашем графике будет только один день для отдыха. Некоторые спортсмены в воскресенье имеют время на релакс, а мы работаем в зале", – рассказала львовская фехтовальщица.

Я не была в теле олимпийца и никогда в нем не буду, поэтому не могу сравнивать их тренировки и наши. Они все крутые, горжусь достижениями наших олимпийцев. Если бы все было у нас так легко, как некоторым кажется, и не было мощной конкуренции, то я бы приехала из Токио с двумя золотыми наградами, а не с одним "серебром". Ребята бы вернулись в Украину не с пустыми руками. Не могу говорить за другие паралимпийские виды спорта, но в фехтовании действительно сложно,

– ответила Морквич.

Вторую часть мотивационного интервью читайте вскоре на Спорт 24! Серебряный призер Паралимпиады-2020 Наталья Морквич рассказала о жизни после ДТП, страхе на первых тренировках по парафехтованию, отличии рапиры от сабли, несгибаемом характере и спаррингах с мужчинами.