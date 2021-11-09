Несмотря на критику ПСЖ: Месси, который недавно травмировался, прибыл в сборную Аргентины

Лионель Месси таки приехал в расположение сборной Аргентины. ПСЖ, за который выступает футболист, не понимал, зачем вызвали травмированного игрока.

Поможет сборной в отборе

Футболисты сборной Аргентины уже прибыли в расположение команды и провели тренировку. Прилетел и звездный нападающий Лионель Месси.

Кстати В этом нет смысла: ПСЖ раскритиковал вызов травмированного Месси в сборную Аргентины

Он был замечен на фотографиях с приезда и тренировочного процесса. Правда, последние матчи на клубном уровне пропустил из-за травмы.



Месси прибыл в расположение сборной Аргентины / Фото twitter.com/Argentina

ПСЖ критиковал такой вызов Месси

Французский клуб не понял такого вызова Лионеля в сборную Аргентины. В ПСЖ раскритиковали такие действия. Парижане не видят смысла в приезде Месси в расположение сборной, если недавно футболист получил травму.

Из-за повреждения Лео не выходил на футбольное поле в предыдущих поединках ПСЖ.

В ноябре Аргентину ждут два отборочных матча чемпионата мира-2022 – на выезде против Уругвая (11 ноября) и дома с Бразилией (17 ноября). Перед поединками сборная идет второй в таблице квалификационного раунда, уступая 6 пунктов Бразилии, которая занимает первое место.