Нереальная жесть, – Бех-Романчук о сложностях во время выступления на Бриллиантовой лиге

В столице Катара стартовал первый этап Бриллиантовой лиги в новом сезоне. В копилке Украины уже есть одна награда, которую получила Марина Бех-Романчук.

Бех-Романчук: Было достаточно "весело"

Марина получила серебряную награду в тройном прыжке. Только в начале 2022 года она дебютировала по этой дисциплине.

До теми Бех-Романчук розпочала новий сезон Діамантової ліги зі "срібла" у потрійному стрибку

По словам легкоатлетки, выступать было очень непросто. Атлетам ведь препятствовал мощный ветер.

Было достаточно "весело". У нас была безумная погода, довольно ветрено. Ветер был и накануне соревнований, но по сравнению с тем, что было в день выступления – нереальная жесть. Прыжки с шестом вообще отменили, потому что их невозможно было выполнять. Мы все же прыгали,

– сказала Бех-Романчук.

Легкоатлетка рассказала о подготовке к турниру.

"У меня за спиной не так много выполнены работы для тройного прыжка, но я люблю так начинать свои сезоны. Один раз пробежала по разбегам, один раз попрыгала тройной – и едем на соревнования. Поэтому сейчас не справлялась немного технически, с самим прыжком. Нужно было "ловить углы", ловить ощущения. Конечно, из-за этого "выбивало" несколько попыток. Но, слава Богу, удалось собраться и почувствовать хотя бы один скачок, который был далеко не идеален.

Но честно сказать, выводы после соревнований таковы: нужно работать, совершенствоваться и двигаться дальше. Этим мы будем заниматься. Надеюсь, что на следующих соревнованиях удастся намного лучше прибавить, а главное, чтобы способствовала погода", – добавила Марина.

На международной арене в новом виде Марина выступила на чемпионате мира-2022 в помещении Белграда. И сразу же ей удалось добыть "серебро".

Этап в Дохе стал для Бех-Романчук открытием летнего легкоатлетического сезона. Перед этим спортсменка соперничала только в помещении, выехав из Украины в марте после начала полномасштабного вторжения России.