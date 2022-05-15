Бех-Романчук: Було досить "весело"

Марина здобула срібну нагороду у потрійному стрибку. Лише на початку 2022 року вона дебютувала у цій дисципліні.

До теми Бех-Романчук розпочала новий сезон Діамантової ліги зі "срібла" у потрійному стрибку

За словами легкоатлетки, виступати було досить непросто. Адже атлетам перешкоджав потужний вітер.

Було досить "весело". У нас була шалена погода, досить вітряно. Вітер був і напередодні змагань, але у порівнянні з тим, що було у день виступу – нереальна жесть. Стрибки з жердиною взагалі скасували, бо їх неможливо було виконувати. Ми ж все ж таки стрибали,

– сказала Бех-Романчук.

Легкоатлетка також розповіла про підготовку до турніру.

"У мене за спиною не так багато виконано роботи для потрійного стрибка, але я люблю так починати свої сезони. Один раз пробігла по розбігах, один раз пострибала потрійний – і їдемо на змагання. Тому зараз не справлялась трохи технічно, із самим стрибком. Потрібно було "ловити кути", ловити відчуття. Звичайно, через це "вибивало" кілька спроб. Але, слава Богу, вдалося зібратися і відчути бодай один стрибок, який був далеко не ідеальний.

Але чесно сказати, висновки після змагань такі: потрібно працювати, вдосконалюватись і рухатись далі. Цим ми й будемо займатись. Сподіваюсь, що на наступних змаганнях вдасться набагато краще додати, а головне – щоб сприяла погода", – додала Марина.

На міжнародній арені у новому виді Марина виступила на чемпіонаті світу-2022 у приміщенні у Белграді. І відразу ж їй вдалося здобути "срібло".

До слова. Етап у Досі став для Бех-Романчук відкриттям літнього легкоатлетичного сезону. Перед цим спортсменка змагалася лише у приміщенні, виїхавши з України у березні після початку повномасштабного вторгнення Росії.