Непогода в Турции едва не сорвала планы украинских клубов

Турцию накрыла непогода – в Стамбуле из-за снегопада не работал местный аэропорт. Это повлияло и на украинские команды.

Проблемы Днепр-1

В воскресенье, 23 января, на турецкие сборы отправились футболисты Днепр-1. Клуб выбрал отель вблизи Анталии на южном побережье Турции. Команда добиралась туда через Стамбул.

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"Из-за аномального снегопада на некоторое время был парализован аэропорт в Стамбуле, и наша команда туда прибыла с существенной задержкой, опоздав на пересадку в Анталию. Чтобы не терять день тренировки в ожидании следующих рейсов, было оперативно принято решение добираться до Средиземноморья автобусом", – сообщили в клубе.

Задержка для Ворсклы

Аналогичная проблема возникла и у полтавской Ворсклы, которая тоже проведет турецкую часть сборов в Анталии. Команда планировала лететь по маршруту Харьков – Стамбул – Анталия. Впрочем, выпавший в Стамбуле снег сделал определенные коррективы, ведь из Харькова самолет отправился с опозданием. Соответственно задержали и следующий рейс из Стамбула к средиземноморскому побережью.

Поэтому, вместо того, чтобы прибыть в свой отель вечером, полтавчане расквартировались уже поздно ночью.