Непобедимый внук Мохаммеда Али одержал победу в андеркарде боя Ломаченко

У ніч на 30-те жовтня (в Україні) Нью-Йорку приймав головну подію вечора боксу, у якій на ринзі зійшлись Василь Ломаченко та Джемейн Ортіс.

Предшествовало поединку украинца несколько боев. Одним из которых стало противостояние Нико Али Уолш и Билли Вагнера, пишет 24 канал.

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Непобедимый путь внука Али продолжается

Боксеры провели все 6 раундов, а победу по судейскому решению одержал именно Али Волш. Нико продолжает идти своим беспроигрышным путем, получив 7-ю победу в профессионалах.

Али Уолш начинает идти по пути своего легендарного дедушки Мохаммеда Али.

Интересно, что это был лишь второй поединок, который Али-младший не смог досрочно закончить. Хотя был к этому близок.

Фрагменты боя Али Уолш – Вагнер: смотрите видео

После чего Али Волш занял место на трибунах и наблюдал за боем Василия Ломаченко против Джемейна Ортиса. Украинец не подвел и триумфально вернулся на ринг, одержав победу по единогласному решению судей.

Интересно, что украинец завоевал принадлежащий Ортису пояс, но еще на ринге вернул его сопернику.