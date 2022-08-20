Соперником Даниэля Лапина был словак Йозеф Юрко. Их бой длился все отведенные 8 раундов, сообщает 24 канал .

Важно Усик – Джошуа: онлайн боя-реванша

Все судьи отдали победу украинцу в каждом раунде. В итоге трижды по 80:72 и победа Лапина.

"Благодарю всех за поддержку! Я прошел очень длительный сбор, который помог мне стать лучшим. Хочу поблагодарить всю команду за помощь и возможность выступать на такой арене. Особая благодарность Александру Усику – спасибо, что веришь в меня, я буду и дальше делать все, что в моих силах, чтобы достойно представлять Украину", – написал после боя Даниэль Лапин.



Лапин победил Юрко / Фото facebook.com/Usyk-17-Promotions

Для Лапина это уже шестая победа на профессиональном ринге. Предыдущий раз он сражался тоже в андеркарте боя Усик – Джошуа – 25 сентября 2021 года в Лондоне. Тогда он победил поляка Павла Мартынюка.

Даниэль является сыном первого тренера Александра Усика Сергея Лапина.