Непобедимый украинский боксер получит нового соперника менее чем за 10 дней до боя

Украинский боксер Владислав Сиренко вынужден получить нового соперника на бой, которое состоится 18 декабря в Броварах

Новый соперник

Сиренко 18 декабря должен был сражаться против немца Михаэля Валлиша. Но 7 декабря стало известно, что боксер получил травму.

Несмотря на это, бой Сиренко состоится. Кто будет его соперником – станет известно впоследствии.

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Для Сиренко это будет 19-й бой на профессиональном ринге. Все свои бои он выиграл. В прошлый раз он выходил на ринг 10 сентября в Париже, защищая титул WBC Asia. Тогда Влад Нокаутом в первом раунде победил россиянина Александра Устинова.

Бой Сиренко 18 декабря состоится во время шоу K2 Promotions, где главным боем вечера станет чемпионский поединок между Денисом Беринчиком и россиянином Исой Чаниевым. Вечер бокса пройдет в торгово-развлекательном центре "Терминал" в Броварах 18 декабря.