Непобедимый город для соперников: матч против боснийцев будет юбилейный для Украины во Львове

Сборная Украины 12 октября сыграет против Боснии и Герцеговины в рамках отбора чемпионата мира-2022. "Сине-желтые" проведут встречу во Львове.

Еще одна причина победить боснийцев

Подопечные Александра Петракова не имеют права на ошибку. "Сине-желтым" нежелательно даже играть вничью, поэтому во Львове фанаты хотят увидеть только победу в матче с боснийцами.

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Матч на "Арене Львов" будет юбилейным 20-м для Украины в городе Льва. Сейчас национальная команда еще не знает вкуса поражений во Львове – 17 побед на две мировые. Интересно, что две мировые были расписаны в товарищеских спаррингах. Преимущество на стороне украинцев и в забитых мячах – 46 против лишь 10-ти у соперников.

Это будет первая встреча между этими сборными. Перед поединком преимущество по очкам на стороне украинцев. Сборная Украины с 8 очками идет второй в группе "D". Босния и Герцеговина уступает два балла – 6 пунктов.

Отметим, что на поединке ожидается аншлаг. В связи с усилением карантина "Арена Львов" будет заполнена на 2/3 от общего количества мест.

Перед матчем все без исключения футболисты выделили пылкую поддержку львовской публики. А нападающий Роман Яремчук заявил, что так, как болеют во Львове, не болеют нигде.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября. Стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 21: 45.