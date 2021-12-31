Неожиданный поворот: Мороз может остаться в Черноморце после назначения Григорчука

В четверг, 30 декабря, одесский Черноморец объявил о назначении на пост главного тренера команды Романа Григорчука. Также было объявлено, что, в свою очередь, покинет одесский клуб со своими помощниками уже бывший тренер одесситов Юрий Мороз, который руководил "моряками" в осенней части сезона.

По информации источника, учитывая то, что у Мороза был контракт с одесситами до лета 2022 года, и тот факт, что пока идет процесс передачи документов новым собственникам клубов, возможен вариант, что Мороз войдет в тренерский штаб Романа Григорчука.

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Такой вариант предметнее может обсуждаться в том случае, если Черноморец оставит в своем составе нескольких арендованных игроков Динамо, а сам Мороз не трудоустроится в другой клуб.

По имеющейся информации, Роману Григорчуку интересны некоторые игроки столичного клуба, однако продолжит ли кто-то из них свою карьеру в Одессе, решится в период с 10-го по 13 января, когда после отпуска в Киев приедут президент Динамо Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу.

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