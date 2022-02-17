Необычная авария на Олимпиаде: финский фристайлист на скорости влетел в оператора

Финский фристайлист Йон Саллинен неудачно выступил в квалификации ски-хафпайпа. Спортсмен упал в обеих попытках и выбыл из борьбы за призовые места.

Вылетел в оператора

Все могло закончиться еще хуже, ведь в первом заезде Саллинен, находясь в воздухе, влетел в снимавшего его оператора, сообщает 24 канал.

Смотрите также: На Олимпиаде в Пекине неожиданно перенесли последнюю биатлонную гонку

Финн уже завершал свою программу, но что-то пошло не так. Спортсмен потерял контроль после того, как поднялся вверх и влетел прямо в оператора. Саллинен, впервые выступавший на Играх, наверняка запомнит эту необычную аварию на всю жизнь.

Видео инцидента

"Я очень недоволен собой. Во время тренировки все шло хорошо, но сейчас вообще ничего не сработало. Надеюсь, что оператор в порядке, извиняюсь. Во время выполнения заключительного прыжка я зацепился лыжами за свежий снег и влетел в оператора", – сказал Саллинен.