Ненавижу, – фигуристка из РФ агрессивно отреагировала на победу соотечественницы на Олимпиаде

На зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли комплект наград в женском фигурном катании. Победила представительница команды ОКР Анна Щербакова. Но не всем россиянам понравилась ее победа.

Второе место в фигурном катании заняла еще одна представительница ОКР Александра Трусова. После того, как объявили результаты выступлений, у нее случилась истерика.

Ненавижу! Никогда в жизни! Ненавижу этот спорт! Дай мне уйти! Почему?!,

– рыдала Трусова на плечах у своего тренера.

О своей ненависти она заявляла и впоследствии. И даже отказывалась идти на церемонию награждения.

А когда состоялась церемония награждения, Трусова решила не хлопать, когда награждали Щербакову, которой она и проиграла золотую медаль.

Видео эмоций Трусовой после объявления результатов Олимпиады-2022

Стоит добавить, что еще одна представительница ОКР Камила Валиева заняла только четвертое место. 15-летнюю россиянку допустили к соревнованиям несмотря на то, что перед тем ее допинг-проба дала положительный результат.

Международный олимпийский комитет оспаривал допуск Валиевой к соревнованиям, но Спортивный арбитражный суд все-таки разрешил ей выступить.

После этого в МОК заявили, что если Валиева получит награду в одиночных соревнованиях, то церемония награждения не состоится. Учитывая, что она финишировала четвертой, церемонию все же провели.