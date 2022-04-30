Ненавижу проигрывать, – Билодид прокомментировала свое сенсационное поражение на ЧЕ

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид впервые выступила на международных стартах после Олимпиады в Токио. К сожалению, спортсменка потерпела поражение на чемпионате Европы.

Билодид: Много работы впереди

Дарья Билодид дебютировала в новой весовой категории – до 57 килограммов. До этого она сражалась в весе до 48 килограммов.

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В столице Болгарии Билодид потерпела поражение и вернулась с чемпионата без награды. В первом круге она победила нидерландку Пленни Корнелис, а в следующей схватке потерпела провал.

Дарья прокомментировала свое выступление в Софии.

Новая весовая категория. Первые состязания после Олимпийских игр. Плохой результат, я ненавижу проигрывать. Но шаг за шагом. Много работы впереди это новый сложный вызов для меня. С Украиной в сердце,

– написала Билодид в своем инстаграмме.

Украинка впервые закончила свое выступление на ЧЕ без награды. До этого она получила два "золота" (2017 и 2019 года) и одно "серебро" (2021).