Ненавижу проигрывать, – Билодид прокомментировала свое сенсационное поражение на ЧЕ
Источник:инстаграм Дарьи Билодид
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид впервые выступила на международных стартах после Олимпиады в Токио. К сожалению, спортсменка потерпела поражение на чемпионате Европы.
Билодид: Много работы впереди
Дарья Билодид дебютировала в новой весовой категории – до 57 килограммов. До этого она сражалась в весе до 48 килограммов.
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В столице Болгарии Билодид потерпела поражение и вернулась с чемпионата без награды. В первом круге она победила нидерландку Пленни Корнелис, а в следующей схватке потерпела провал.
Дарья прокомментировала свое выступление в Софии.
Новая весовая категория. Первые состязания после Олимпийских игр. Плохой результат, я ненавижу проигрывать. Но шаг за шагом. Много работы впереди это новый сложный вызов для меня. С Украиной в сердце,
– написала Билодид в своем инстаграмме.