Білодід: Багато роботи попереду

Дар'я Білодід дебютувала у новій ваговій категорії – до 57 кілограмів. До цього вона боролась у вазі до 48 кілограмів.

До теми Невдалий дебют у новій категорії: Білодід вперше їде з чемпіонату Європи без медалі

У столиці Болгарії Білодід зазнала поразки та повернулася з чемпіонату без нагороди. У першому колі вона перемогла нідерландку Плені Корнеліс, а в наступній сутичці зазнала провалу.

Дар'я прокоментувала свій виступ у Софії.

Нова вагова категорія. Перші змагання після Олімпійських ігор. Поганий результат, я ненавиджу програвати. Але крок за кроком. Багато роботи попереду, це новий складний виклик для мене. З Україною в серці,

– написала Білодід у своєму інстаграмі.

Цікаво! Українка вперше закінчила свій виступ на ЧЄ без нагороди. До цього вона здобула два "золота" (2017 та 2019 роки) та одне "срібло"(2021).