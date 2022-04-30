Білодід: Багато роботи попереду
Дар'я Білодід дебютувала у новій ваговій категорії – до 57 кілограмів. До цього вона боролась у вазі до 48 кілограмів.
До теми Невдалий дебют у новій категорії: Білодід вперше їде з чемпіонату Європи без медалі
У столиці Болгарії Білодід зазнала поразки та повернулася з чемпіонату без нагороди. У першому колі вона перемогла нідерландку Плені Корнеліс, а в наступній сутичці зазнала провалу.
Дар'я прокоментувала свій виступ у Софії.
Нова вагова категорія. Перші змагання після Олімпійських ігор. Поганий результат, я ненавиджу програвати. Але крок за кроком. Багато роботи попереду, це новий складний виклик для мене. З Україною в серці,
– написала Білодід у своєму інстаграмі.