Немного засиделся, но это все оправдание, – легкоатлет Проценко о провале на Олимпиаде

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко неожиданно не смог квалифицироваться в финал Олимпиады-2020. Легкоатлет рассказал, почему провалил выступление в Токио.

Сенсационное фиаско в квалификации

Андрей Проценко был единственным представителем Украины в секторе по прыжкам в высоту на Олимпийских играх. Однако пройти квалификацию в Токио легкоатлет не смог.

Как это было Один из лучших украинских легкоатлетов сенсационно не смог пробиться в финал Олимпиады

33-летний спортсмен прокомментировал свое выступление. По словам Проценко, он был готов покорять планку и на высоте выше, чем 2.25 метра. Но в последний момент не сумел собраться с мыслями. Андрей не знает других причин своего провала и не собирается искать оправданий.

Был готов прыгать гораздо выше. Может, немного засиделся, но это все оправдание. Должен был прыгать, почему так – не знаю. Опыт уже есть, знал как выступать на таком уровне. Может дал слабину, видя, что 14 спортсменов прыгнули на 2.25 метра. Надо было собраться – я собрался, но в итоге опоздал. Хорошая попытка была, "присел" на планку. Тренер всегда помогал, с ним было проще,

– сказал легкоатлет.

Как Проценко выступил в квалификации

Украинский прыгун в высоту неожиданно для всех приверженцев не прошел в финал Олимпиады-2020. Андрей выполнил удачные прыжки на 2.17, 2.21 и 2.25 метра.

Дальше Андрей попытался покорить планку на высоте 2.28. Но все три попытки украинца были неудачными. Отметим, что в третьем прыжке Проценко не хватило совсем немного, чтобы взять эту высоту.

В итоге – лишь далекое 14 место для опытного легкоатлета из Украины.

Отметим, что в борьбу за медали еще не вступали украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Все три спортсменки имеют хорошие шансы на награды в Токио. Наибольшие надежды украинцев связывают с выступлением 19-летней Ярославы Магучих.