Немецкие гимнастки выступили на Олимпиаде в комбинезонах вместо трико

Немецкие гимнастки выступили на Олимпийских играх в Токио в закрытых комбинезонах. Таким образом они продолжают бороться с сексуализацией их вида спорта.

Немецкие гимнастки Элизабет Зайц, Ким Буи, Сара Восс и Паулине Шефер в воскресенье, 25 июля, выступили в экипировке, что закрывает ноги. Они стали первыми гимнастками на Олимпиаде, которые прибегли к такому.

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Таким образом атлетки поддержали инициативу It's my choice. Сара Восс объясняла, что хочет, чтобы юные гимнастки чувствовали себя безопаснее и не чувствовали на себе сексуализацию спорта со стороны зрителей.

"Мы хотим показать, что гимнастика является прекрасной, независимо от того, во что одеты гимнастки. Самое важное, чтобы они чувствовали себя комфортно", – пояснила Зайц инициативу.



Элизабет Зайц во время выступления на олимпиаде в комбинезоне / Фото Getty Images

Это не первый раз немецкие гимнастки используют комбинезоны вместо трико во время выступлений (и даже тренировок). Впервые в спортивных комбинезонах немецкие гимнастки выступили на Чемпионате Европы в Базеле в апреле 2021 года. Хотя официально специальный спортивный наряд юнитарди разрешен с 2009 года. Однако до этого его обычно использовали из-за религиозных соображений.