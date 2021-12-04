Немецкая велогонщица устроила столкновение на треке в Лондоне: видео падения лидера

В Лондоне стартовал третий этап Лиги чемпионов по велотреку. Не обошлось на треке без падений.

Царапины и разодранная одежда

Досадный эпизод произошел в женском кейрине. Девушки вели ожесточенную борьбу за выход в финал дисциплины и поплатились за это. 24-летняя немка Эмма Гитце и представительница Канады Лориан Дженест упали в первом заезде.

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Спортсменка из Германии, которая является лидером спринта в Лиге чемпионов, попыталась выбраться на первую позицию, но потерпела фиаско. Гитце слишком близко подобралась к сопернице и задела ее колено. В итоге – двойное падение обеих велогонщиц.

Гитце и Дженест завершили гонку только на 4 и 5 местах соответственно. Обе не смогли отобраться в финал, куда прошли победительница заезда Матильда Грос (Франция) и Мириам Вече (Италия).

Немка с разъяренным лицом пошла ждать своего выступления в спринте. Хотя сама Эмма была виновата в данном столкновении. Результат этого падения – царапины на теле и порванная одежда.

Видео столкновения на треке в Лондоне

Следует отметить, что в другом заезде единственная представительница Украины Елена Старикова выиграла свой заезд и пробилась в финал. В решающей гонке наша спортсменка стала второй, уступив лишь немке Лее Фридрих.

Интересно, что Эмма Гитце смогла показать характер и победить в спринте. Немецкая велогонщица подтвердила статус лидера этой дисциплины на Лиге чемпионов. Украинка Старикова уступила в полуфинале.

Что известно об Эмме Гитце