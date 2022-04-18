Нейтральная Швейцария выступает с резкими заявлениями, а НОК молчит, – Саладуха

Народная депутат Украины, а также бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета об отстранении россиян и белорусов. Эксс-портсменка снова упрекнула НОК.

Помощь других стран и молчания НОК

Ранее Ольга Саладуха раскритиковала главу НОК Сергея Бубко за его неоднозначную позицию. Поскольку он долгое время не выходил на связь, когда олимпийцы инициировали письмо-обращение об отстранении россиян и белорусов, его подписи там не было.

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Также Саладуха заявила, что глава НОК едва произнес слово "война".

В новом обращении бывшая спортсменка вспомнила страны, активно борющиеся за отстранение россиян от мирового спорта. По ее словам, эти государства делают больше, чем НОК, поэтому она призывает спортсменов брать инициативу в свои руки.

Что известно о спортсменке

Украинская легкоатлетка, специализирующаяся в тройном прыжке и прыжках в длину, чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы.

Председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по молодежи и спорту.

Полный текст публикации Саладухи

Все громче звучат голоса из разных уголков мира в Международный олимпийский комитет с требованием довести до логического завершения изоляцию российского и белорусского спорта.

Министр спорта Швейцарии Виола Амхерд предложила президенту МОК Томасу Баху устранить представителей России и Белоруссии со всех должностей в структуре Комитета.

Ранее Министр спорта Польши Камил Бортничук публично призвал МОК и все спортивные федерации исключить из своего состава россия до окончания войны в Украине и компенсации ею нанесенного ущерба.

Соответствующее обращение в Международный олимпийский комитет направила и Верховная Рада по инициативе Комитета Верховной Рады Украины по молодежи и спорту. Видим, что мировое спортивное сообщество уже реагирует и благодарим его за это!

Но очень хотелось, чтобы главными организаторами спортивного фронта были украинский НОК Украины, олимпийская команда и Министерство молодежи и спорта Украины.Выглядит довольно странным, когда даже традиционно нейтральная Швейцария выступает с резкими заявлениями, а Национальный олимпийский комитет Украины молчит или говорит что-то невнятное.

Никто за нас украинцев не сделает нашу работу. Поэтому нужно действовать, убеждать, давить, чтобы терпящие убийство женщин и детей, разрушение мирных городов и сел получили адекватное возмездие.

Я верю, что большинство спортсменов мира на стороне Украины и нужно трансформировать эту поддержку в конкретные шаги против государств, развязавших войну.