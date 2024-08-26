Неожиданное развитие событий: Неймар этим летом пытался вернуться в Барселону

Бразильский футболист Неймар летом 2024 года предпринимал попытку вернуться в Барселону. Игрок предложил клубу свои услуги.

Текущим клубом Неймара является саудовский Аль-Хиляль. Сейчас футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.

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Неймар хотел вернуться к "каталонцам"

В августе 2024 года бразильский футболист предложил свои услуги руководству Барселоны, однако главный тренер команды Ганс-Дитер Флик отказался от варианта бразильца.

После того как "каталонцы" не смогли осуществить трансфер Нико Уильямса, представители клуба рассматривают кандидатуру Федерико Кьезы, а также, как маловероятный вариант – Рафаэла Леау.

Справка. Неймар выступал в составе Барселоны с 2013 по 2017 год.

Отметим, что за время проведенное с "каталонцами" бразилец сыграл 186 матчей, забил 105 мячей и отдал 76 результативных передач.