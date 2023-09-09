Неймар побил голевой рекорд Пеле в сборной Бразилии: историческое видео

В квалификации на ЧМ-2026 произошло историческое событие для бразильского футбола. Неймар вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии.

9 сентября Бразилия сыграла против Боливии, которой наколотила пять голов. Гости смогли ответить только одним. Ноли на табло размочил на 21-й минуте Родриго. В первом тайме команды больше не забивали 1:0.

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Исторический дубль

Во втором тайме сборные на обоих забили еще пять голов. Дубль оформил звездный вингер Реала Родриго. Также результативный удар в активе Рафиньи.

Однако особенно важным в этом поединке был дубль в исполнении Неймара, недавно перебравшийся из ПСЖ в саудовский Аль-Хиляль. На 61-й бразилец сделал счет 4:0, а уже в компенсированное к матчу время поставил громкую и историческую точку в поединке 5:1.

Эти два гола стали для Неймара 78-м и 79-м в футболке сборной Бразилии. Для этого голевого достижения ему понадобилось 125 матчей.

К слову, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Бразилии над Боливией 5:1. Эта победа позволила "селесао" возглавить турнирную таблицу.

Неймару удалось побить космический рекорд легендарного Пеле в национальной команде и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.



Неймар побил рекорд Пеле в сборной Бразилии / Фото из соцсетей "селесао"

Теперь на счету Неймара уже на два гола больше, чем у "Короля футбола", который покинул наш свой 29 декабря 2022 года после многолетних проблем со здоровьем. Пеле в 92 поединках наколотил 77 мячей. Как видим, уже старый результативный рекорд Пеле оформил гораздо быстрее.

Нападающий Аль-Хиляль является единственным футболистом из топ-10 лучших бомбардиров в истории национальной команды Бразилии, который до сих пор является действующим игроком. Еще долго новый рекорд не будет побит, а возможно, голевой рекорд Неймара станет "вечным".

Уже 13 сентября Неймар сможет улучшить свою статистику. В этот день Бразилия сыграет на выезде против Перу в квалификации Мундиаля-2026.

Видеообзор матча Бразилия – Боливия