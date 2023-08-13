Эпическое возвращение отменяется: самый дорогой футболист в истории близок к громкому переходу

Бешеное летнее трансферное окно 2023 года не перестает удивлять. После серии больших переходов, кажется, что нас ожидает еще один неожиданный трансфер.

Ранее появлялась информация, что Неймар мечтает о возвращении в Барселону. Речь шла даже о согласовании личного контракта, по которому бразилец должен был пойти на значительное снижение зарплаты и получать 13 миллионов евро.

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Саудовская Аравия снова завлекает очередную звезду деньгами

Однако все изменилось после появления шейхов из Саудовской Аравии. Местный Аль-Хилаль сделал предложение форварду ПСЖ, которое характеризуют как "огромное", об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Он отметил, что бразилец соблазнился такой возможностью.

После этого стало известно, что ПСЖ согласился на предложенную Аль-Хилалем сумму трансфера. Саудовцы ждут окончательного подтверждения от игрока, но клубы уверены, что трансфер состоится.

На решение Неймара о продолжении карьеры повлиял его разговор с новым тренером ПСЖ Луисом Энрике и советником клуба по спортивным вопросам Луишем Кампушем. Они дали понять бразильцу, что клуб больше не рассчитывает на него.

Таким образом, звездный футболист уже в ближайшее время может стать одноклубником Кулибали, Малкома, Милинковича-Савича и Невеша. За них в летнее трансферное окно в сумме Аль-Хилаль уже заплатил почти 200 миллионов евро.

Неймар в ПСЖ

Провел 173 матча, в которых забил 118 голов и отдал 77 ассистов.

Завоевал 15 национальных титулов во Франции (чемпион (5), обладатель Кубка (3) и Суперкубка (5) и дважды триумфовал в Кубке Лиги).

Доходил с клубом до первого в истории финала Лиги чемпионов, однако там потерпел поражение со счетом 0:1 от Баварии.

Контракт истекает 30 июня 2025 года.

. Неймар играет в Париже с 2017 года. Он за 222 миллиона евро перешел из Барселоны, что до сих пор остается самой большой суммой трансфера за футболиста.