Не знаю, уходит ли Шевченко из сборной, – Маркевич

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что у него закончился контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Заявление Шевченко прокомментировал председатель комитета сборных УАФ Мирон Маркевич.

Маркевич: Как будет дальше зависит от Шевченко и от УАФ

Маркевич заявил, что ничего не знает о решении Шевченко покинуть пост наставника сборной Украины.

К теме Шевченко покидает сборную Украины

Не знаю. Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше зависит от него и от УАФ,

– сказал Маркевич.

На вопрос о том, ведутся ли разговоры о новом контракте, Маркевич сказал, что "не в курсе дел".

"Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение", – резюмировал Маркевич.

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский также в комментарии Tribuna.com сказал, что ничего не знает о решении Шевченко уйти из команды.

Не могу ничего сказать, я сам только что прочитал это в Фейсбуке. Я сейчас в отпуске, поэтому ничего не знаю,

– заявил Гливинский.

Шевченко покидает сборную: главное