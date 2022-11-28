"Не забиваешь ты – забивают тебе": Камерун забил свой первый гол на ЧМ-2022 в матче с Сербией

В понедельник, 28 ноября, Камерун встречается с Сербией во втором туре группового раунда ЧМ-2022. Сербы имели целую гору моментов, но первым забил соперник.

Сербия классно начала поединок и имела несколько прекрасных случаев не только открыть счет в матче, но и повести 0:2 или даже 0:3. Но ни один из ударов не привел в гол, пишет 24 канал.

Читайте также Иран требует дисквалифицировать сборную США на 10 матчей: какая причина

Первый гол в Катаре

Забили камерунцы. На 29-й минуте хозяева заработали право на угловой, ставший результативным. Н'Кулу лучше всего сыграл на втором этаже в штрафной Сербии, головой сбросил на дальнюю штангу, где уже караулил передачу Кастеллетто.

Камерун забил свой первый гол на чемпионате мира-2022.

Видео гола Камеруна