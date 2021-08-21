Не выдержали нервы: тренер Миная Кобин закурил на стадионе после потраченного пенальти – фото

Закарпатский Минай чудом остался в украинской Премьер-лиге, ведь Олимпик отказался играть в УПЛ. За лето Минай с новым-старым тренером Василием Кобиным не слишком улучшил свою игру.

Кобин закурил на матче УПЛ

За три матча Минай со скрипом взял 4 очка и надеялся на победу 21 августа в матче против новичка УПЛ Вереса. Но все пошло не по сценарию закарпатцев.

Это интересно Если бы я еще туда пришел – был бы капец, – легенда Шахтера отказался помогать Луческу в Динамо

Минай пропустил гол после перерыва, но почти сразу имел возможность сравнять счет. Гости заработали пенальти. Но Белоног не переиграл Когута с 11 метров.

Нервный тренер Миная Кобин не нашел ничего лучше, как закурить. Кобин выкурил сигарету прямо на стадионе.



Скриншот трансляции матча на канале"Футбол 2"