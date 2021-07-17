Не выдержала удара: Циципас курьезно сломал ракетку во время матча – видео

Греческий теннисист Стефанос Циципас выступает на турнире АТР 500 в Гамбурге (Германия). 22-летний спортсмен забавно сломал ракетку во время матча.

Такой эпизод бывает раз в 100 лет

Греческий теннисист сыграл свой четвертьфинальный матч на турнире в Германии. Его соперником был серб Филипп Краинович. Сербский теннисист неожиданно выбил из турнира 5-ю ракетку мира.

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Первый сет был полностью за Циципасом – 6:3. А вот в двух последующих партиях грек не смог показать высокий уровень тенниса – 1:6, 3:6. Спортсмены провели на корте 2 часа и 1 минуту.

Во время поединка произошел курьезный момент с Циципасом. Ракетка Стефаноса во время бэкхенда сломалась на две части. Даже ракетки не выдерживают мощность грека.

Краинович в полуфинале сыграет против своего земляка Ласло Дьере.

Циципас сломал ракетку во время удара: смотрите видео