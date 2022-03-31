Кличко: Героическое сопротивление украинского народа не может продолжаться вечно

Эксбоксер подчеркнул, что сострадания от мировых лидеров недостаточно. Украину нужно обеспечить оружием, отмечает Кличко.

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Первая жертва войны – правда. Это не конфликт или спецоперация – это война. Это слезы, кровь, дым, крики и молчание погибших. Свободному миру следует не только присылать нам сочувствие, но и обеспечить защитным вооружением,

– сказал Владимир.

Легендарный боксер отметил, что санкции против России также будут превосходной помощью для Украины, ведь таким образом можно будет свергнуть экономику РФ.

"Вы также можете помочь нам на экономическом фронте, создавая давление и изолируя путинскую Россию, которая начала эту криминальную войну в Украине. Продолжающаяся с вашим безразличием...

Мы должны остановить потоки финансирования этой машины для убийств. Люди Европы, люди свободного мира. Не пора привыкать к ужасам войны. Героическое сопротивление украинского народа не может продолжаться вечно. Либо мы все будем как украинцы, либо мы проигрываем", – отметил Кличко-младший.

Владимир заявил, что всем странам сейчас следует объединиться с Украиной и помочь в борьбе против путинской орды.

Мы или будем пренебрегать нашим единством и падем один за другим, или будем объединены и вместе построим мир. Да, мы так и поступим,

– добавил Кличко.