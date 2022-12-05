Не успели и начать: Винисиус забивает быстрый гол в матче против Южной Кореи

На 7-й минуте матча 1/8 финала между сборными Бразилии и Южной Кореи Винисиус Джуниор забивает шикарный мяч. Латиноамериканцы выходят вперед – 1:0

Команды живо начали игру. Бразильцы решили сразу же продемонстрировать свою доминацию в поединке. После передачи в штрафную Южной Кореи, Винисиус Джуниор оказался сам с мячом, обдумал свои действия и отправил "кожаного" в дальний угол ворот, пишет 24 канал.

Гол Бразилии: